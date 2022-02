Concurso Marinha aquaviários divulga edital com 90 vagas

Um novo concurso Marinha aquaviários tem edital publicado com oferta de 90 vagas. As chances são para os cursos de formação e adaptação para aquaviários e para ingresso na Marinha Mercante.

Este processo seletivo visa provimento no grupo de fluviários, nas seguintes categorias e cargos:

Marinheiro fluvial de convés (MFC) – 90 vagas;

Marinheiro fluvial de máquinas (MFM) – 90 vagas; e

Cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde (CTS) – 90 vagas.

No caso dos dois primeiro, o requisito é ter nível fundamental, enquanto que os demais poderão exigir curso específico ou experiência na função:

► enfermeiro ou técnico em enfermagem – diploma ou certificado expedido de acordocom a legislação vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria Enfermeiro (ENF);

► auxiliar de enfermagem – certificado conferido por instituição de ensino, nos termos dalegislação vigente e registrado pelo órgão competente, para a categoria Auxiliar de Saúde (ASA);

► cozinheiro – fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de Cozinheiro, comcarga horária mínima de 160 horas, para a categoria Cozinheiro (CZA);

► garçom/taifeiro – fundamental completo e, no mínimo, curso de capacitação de Garçom/Taifeiro, com carga horária mínima de 160 horas, para a categoria Taifeiro (TAA).

Mais detalhes podem ser encontrados no site da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental – CFAOC .

Inscrições para aquaviários da Marinha vão até março

O processo seletivo da Marinha para o curso de aquaviários da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental já está com inscrições abertas. O prazo encerrará no dia 9 de março.

Para concorrer, o candidato deve reunir todos os requisitos e comparecer, presencialmente, no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (Rua Marquês de Santa Cruz, 246). O horário é de 8h às 11h e de 13h às 15h.

A confirmação da inscriçaão se dará mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$8, pago por Guia de Recolhimento da União (GRU).

Provas de aquaviários serão em abril

Todos os concorrentes ao concurso de aquaviários da Marinha serão avaliados com provas objetivas de Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação está marcada para acontecer no dia 3 de abril.

Os portões serão abertos às 7h, fechados às 8h e as provas terão início às 9h. As provas terão 40 questões, sendo 20 para cada disciplina.

Além disso, os concorrentes ainda passarão por outras duas fases: