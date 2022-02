Concurso Petrobras: locais de prova estão disponíveis

Os mais de 160 mil candidatos do concurso Petrobras 2022 já podem conferir os locais em que realizarão as provas, no próximo domingo, 20.

LOCAL DE PROVA CONCURSO PETROBRAS

A consulta deve ser feita por meio do site do Cebraspe , organizador. Os exames ocorrerão no dia 20 de fevereiro, a partir das 14, nas 26 capitais, além do Distrito Federal.

Com quatro horas de duração, os candidatos terão que responder a 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas.

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a dez em Conhecimentos Básicos, a 21 na parte Específica e 36 no conjunto das provas.

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos da área de Engenharia de Segurança de Processo aprovados nas provas objetivas e classificados até as seguintes posições:

151ª – ampla concorrência;

17ª – pessoa com deficiência; e

42ª – pessoas negras.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Confira a concorrência geral

Ao todo, o concurso Petrobras 2022 conta com mais de 160 mil candidatos confirmados. A informação foi dada, no último dia 10, pela estatal em resposta à Folha Dirigida.

Apesar da queda no número de inscritos, após o término do prazo para pagamento das taxas de inscrição, de 212 mil para 160 mil candidatos, a seleção segue com uma alta concorrência.

Segundo a estatal, de forma geral, a área de Engenharia é a de maior destaque, com 92 mil inscritos em suas diversas especialidades. Em seguida, o setor Administrativo possui cerca de 29 mil candidatos, com uma concorrência de quase 900 pessoas por vaga.

“Individualmente, as especialidades de Engenharia Ambiental e Civil se sobressaem, com uma relação em torno de 2 mil candidatos por vaga publicada no edital”, revelou a estatal.

Concurso Petrobras oferece mais de 4 mil vagas

Ao todo, o concurso Petrobras 2022 conta com 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para diversas especialidades, com destaque para Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos – Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).

Há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia.

Além das áreas de Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.

Os aprovados serão contratados de acordo com o regime celetista e terão ganhos iniciais de R$6.937,43, com garantia de remuneração mínima de R$11.716,82.

Neste caso, a estatal oferece benefícios como previdência complementar (opcional) plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e garantias educacionais para dependentes, entre outras.