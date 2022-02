Concurso Petrobras tem não vacinados barrados e críticas à organização

No último domingo, 20, foram realizadas as provas objetivas do concurso Petrobras 2022. Ao todo, mais de 160 mil candidatos foram convocados.

O exame teve participantes barrados por não estarem vacinados contra a Covid-19, conforme comunicado do Cebraspe publicado em 11 de fevereiro.

Em Palmas, no Tocantins, duas candidatas foram impedidas de realizar a prova do concurso, após não apresentarem o comprovante de vacinação contra Covid-19. O fato foi registrado na escola municipal Almirante Tamandaré, na região sul da cidade.

Em entrevista ao G1, uma das candidatas, a analista Amanda Keury da Silva Santos, que saiu de Luiz Eduardo Magalhães (BA) para fazer a avaliação na capital do Tocantins, falou sobre o ocorrido.

“Eu me inscrevi no concurso, me desloquei 500 km para realizar prova, gastei com viagem, estadia e alimentação. No primeiro edital lançado não constava nada sobre cartão de vacinação e por isso realizei o pagamento da inscrição em janeiro. No local da prova fui informada que só poderia fazer a prova quem tivesse a carteira de vacinação”, contou.

A exigência do comprovante de vacinação contra Covid-19 foi definida em uma retificação, publicada no dia 11 de fevereiro, após o fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição, para os candidatos que fossem fazer a prova em Palmas.

Outra candidata barrada foi a analista de sistemas, Natália Abdala Rosa. Ela vive em Palmas desde 2019 e relatou que as duas foram obrigadas a deixar o local de prova.

“Pedi um documento assinado explicando o motivo de não poder fazer a prova. Me mandaram para a sala da coordenação, o pessoal não quis assinar nenhum documento […] Eu tentei ligar para polícia, mas colocaram a gente para fora. Não tomei a vacina, mas ainda sou um cidadão livre. É um direito de escolha, isso é discriminação”, disse.

Vale lembrar que o comprovante de vacinação contra Covid-19 é exigido em todo o Estado do Tocantins para eventos com mais de 200 pessoas. Diante disso, diversos municípios também exigem a comprovação para a entrada em prédios públicos.

Local de prova parcialmente interditado e críticas à organização

Já na Universidade Ibirapuera, na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo, candidatos relataram que ouviram um forte estrondo ntes do início da prova. Com isso, a Polícia Militar, os Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados.

Segundo os candidatos, a prova foi aplicada normalmente para aqueles que estavam no primeiro e segundo andares do prédio. Já os concorrentes que estavam no terceiro e quarto andares aguardaram por mais de uma hora, dentro da sala, até a liberação da Defesa Civil.

Por sua vez, candidatos de uma unidade em Salvador relataram que as provas foram entregues no horário, mas a coordenação orientou que fosse feita uma troca de salas, o que teria gerado desorganização.

Até o momento, tanto o Cebraspe, organizador, quanto a Petrobras não se pronunciaram sobre as críticas em relação à organização das provas.

Gabaritos saem nesta terça, 22

Os candidatos do concurso Petrobras 2022 poderão conferir os gabaritos preliminares das provas objetivas a partir das 19h da próxima terça-feira, 22. O resultado poderá ser consultado por meio do site do Cebraspe , organizador.

Ao todo, a prova objetiva contou com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas.

Para ser aprovado, será preciso ter alcançado uma nota igual ou superior a dez em Conhecimentos Básicos, 21 na parte Específica e 36 no conjunto das provas.

Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos da área de Engenharia de Segurança de Processo aprovados nas provas objetivas e classificados até as seguintes posições:

151ª – ampla concorrência;

17ª – pessoa com deficiência; e

42ª – pessoas negras.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de maio. Após essa data, a seleção ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Prepare-se para concursos com a Folha Cursos

Concurso Petrobras oferece mais de 4 mil vagas

Ao todo, o concurso Petrobras 2022 conta com 4.537 vagas. Desse total, 757 são imediatas e 3.780 para a formação de um cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para diversas especialidades, com destaque para Engenharia de Petróleo (97 imediatas e 485 no cadastro reserva), Engenharia de Produção (101 imediatas e 505 no cadastro reserva) e Engenharia de Equipamentos – Mecânica (158 imediatas e 790 no cadastro reserva).

Há ainda oportunidades nas áreas de Administração, Comércio e Suprimento, Transporte Marítimo, Engenharia de Software, Infraestrutura, Processos de Negócio, Ciência de Dados e Economia.

Além das áreas de Engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Eletrônica, Inspeção, Terminas e Dutos, de Processamento, de Segurança de Processo e Naval), Geofísica (Física e Geologia) e Geologia.

Os aprovados serão contratados de acordo com o regime celetista e terão ganhos iniciais de R$6.937,43, com garantia de remuneração mínima de R$11.716,82.

Neste caso, a estatal oferece benefícios como previdência complementar (opcional) plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e garantias educacionais para dependentes, entre outras.