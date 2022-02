Concurso público: 5 editais divulgados nesta última quinta-feira

Novos editais de concurso público foram divulgados nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Concurso público – PGDF

Foi publicado o edital de concurso público para a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF). O certame oferta, ao todo, 65 vagas para o cargo de procurador, que exige nível superior de formação.

A divisão das oportunidades foi estabelecida da seguinte maneira:

Ampla concorrência: 32 vagas

Candidatos com deficiência: 13 vagas

Candidatos negros: 13 vagas

Candidatos hipossuficientes: 7 vagas

Os interessados podem se inscrever no site do Cebraspe, organizadora do edital, de 4 de abril até 3 de maio de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 240,00.

O edital oferece salário inicial no valor de R$ 22.589,59.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 5 de junho. Já a aplicação das provas discursivas serão realizada nos dias 12, 13 e 14 de agosto. A prova oral do concurso PGDF está marcada para o dia 23 de outubro.

Confira mais detalhes do edital publicado aqui!

Concurso Prefeitura de Progresso (RS)

Foi publicado o edital do concurso público para a Prefeitura de Progreso, no Rio Grande do Sul. O certame oferta 13 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site da Legalle Concursos, organizadora do edital, até o dia 9 de março de 2022. A taxa de inscrição varia de R$ 58,56 a R$ 170,80.

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 1.161,52 a R$ 2.400,12.

O concurso pode ser realizado em até duas etapas:

prova objetiva; e

prova de títulos.

A prova objetiva esta marcada para o dia 3 de abril de 2022.

Confira mais detalhes no edital!

Concurso público Prefeitura de Bento de Abreu (SP)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Bento de Abreu, em São Paulo. O certame oferta oportunidades para formação de cadastro reserva.

Os interessados podem se inscrever no site da Consesp, organizadora do edital, até o dia 27 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição varia entre R$ 38,00 e R$ 50,00.

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 1.623,00 a R$ 3.962,38 e R$ 18,18 a R$ 19,21 por hora-aula.

A prova objetiva está marcada para o dia 13 de março de 2022.

Confira mais detalhes no edital!

Concurso Prefeitura de Jacobina (BA)

Foi publicado o edital de concurso público para a prefeitura de Jacobina, na Bahia. O certame oferta 146 vagas, além de oportunidades em cadastro reserva, para diversos cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto IDCAP, organizadora do edital, até 21 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 1.212,00 a R$ 3.492,24.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 6 de março de 2022.

Confira mais detalhes aqui!

Concurso Prefeitura de Palma Sola (SC)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Palma Sola, em Santa Catarina. O certame oferta oportunidades para formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem se inscrever no site da Amoesc, organizadora do edital, até o dia 24 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 90,00.

O edital oferece salários iniciais de R$ 1.401,04 a R$ 5.253,97.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 19 de março de 2022.

Confira mais detalhes no edital publicado!