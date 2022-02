Concursos abertos na semana têm 15 mil vagas pelo país

Os últimos dias de fevereiro estão repletos de vagas para ingresso no serviço público. Os concursos abertos pelo país somam 15.412 oportunidades, de acordo com levantamento feito por Folha Dirigida.

Mais de 50% das oportunidades são para cargos de nível superior. Para o nível médio são 38% dos cargos disponíveis. Há ainda chances para quem tem níveis fundamental e técnico.

As regiões Sudeste e Norte concentram a maioria das vagas, seguidas pelo Centro-Oeste, Nordeste e Sul. As oportunidades são para as áreas administrativa, de Saúde, Educação, Segurança, entre outras.

Confira os principais concursos abertos na semana a seguir:

Concursos com últimos dias de inscrição: fique atento!

Ministério da Saúde

Últimas horas para se inscrever no processo seletivo do Ministério da Saúde! Os cadastros podem ser feitos até as 23h59 de domingo, 20 de fevereiro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora.

A oferta é de 4 mil vagas para atuação nos hospitais federais do Rio de Janeiro, com salários de até R$11 mil. Desse total, 2.491 chances são destinadas a profissionais de nível superior. A distribuição ocorre da seguinte maneira entre as áreas:

Medicina : 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e Clínica Médica (180);

: 1.051 vagas, com destaque para os cargos de anestesiologista (126 postos) e Clínica Médica (180); Enfermagem : 945 vagas, com destaque para o enfermeiro geral (520) e o de Terapia Intensiva (196);

: 945 vagas, com destaque para o enfermeiro geral (520) e o de Terapia Intensiva (196); Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico: 495 vagas, com destaque para os cargos de fisioterapeuta intensivista (150) e nutricionista clínico (90).

Já no nível médio e médio técnico, são 1.281 vagas, sendo 821 apenas para técnicos de enfermagem.

As demais oportunidades estão distribuídas por cargos da área de Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico (460).

Neste último caso, destacam-se os cargos de assistente administrativo, de nível médio, e com 240 vagas, e os técnicos em laboratório e radiologia, com 70 e 80 postos, respectivamente.

Guarda de São Gonçalo RJ

As inscrições para o concurso Guarda de São Gonçalo RJ também serão encerradas no dia 20, por meio do site do Instituto Selecon .

Estão disponíveis 160 vagas, sendo 40 imediatas e 120 para a formação de um cadastro de reserva, no cargo de guarda municipal.

Para se candidatar é necessário ter o nível médio completo. Os aprovados terão um salário base de R$974 mais gratificações, podendo chegar assim a R$3.506,47.

Ebserh

Segunda-feira, 21 de fevereiro, é o último dia de inscrições do concurso Ebserh com 701 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Os interessados devem se cadastrar pelo site do IBFC, organizador .

As mais de 700 oportunidades estão divididas entre as seguintes áreas:

Médica (122 vagas e formação de cadastro);

(122 vagas e formação de cadastro); Assistencial (492 vagas e formação de cadastro reserva); e

(492 vagas e formação de cadastro reserva); e Administrativa (87 vagas e formação de cadastro reserva).

Todas as chances são para atuação no Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap). Os salários iniciais podem chegar a R$10.754,11.

Sedu ES

O término das inscrições do concurso com 1.500 vagas para Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu ES) também está marcado para 21 de fevereiro. Nesse caso, para se candidatar é preciso acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora.

Do total de oportunidades, 600 são para agente de suporte educacional. O cargo tem como requisitos: ensino médio completo e curso de Informática Básica, com carga mínima de 40 horas, realizado em instituição legalmente constituída. Os salários iniciais são de R$1.889,72.

O concurso Sedu ES ainda traz 800 chances para professor MaPB (professor B), distribuídas entre as disciplinas de Arte (65 vagas); Biologia/Ciências (83); Educação Física (25); Filosofia (cinco); Física (25); Geografia (60); História (50).

Além de Língua Inglesa (26); Língua Portuguesa (206); Matemática (232); Química (18); Sociologia (cinco). Para se inscrever é necessário ter o diploma de licenciatura na respectiva área.

As outras 100 vagas são para pedagogo (professor P). A carreira exige licenciatura em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, inspeção escolar ou diploma de licenciatura em Pedagogia com dois anos de experiência docente. Os salários chegam a R$4 mil para quem tem doutorado.

Queimados RJ

A Prefeitura de Queimados, na Região metropolitana do Rio de Janeiro, realiza concurso com 13 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para atuação na Secretaria de Assistência Social, com salários de até R$5 mil. É possível se candidatar ao concurso até 21 de fevereiro, pelo site do Instituto AOCP , organizador.

Guarda de Osasco SP

Em Osasco, há concurso aberto para Guarda Municipal com 160 vagas. Os interessados poderão se candidatar até o dia 24 de fevereiro, pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora do concurso.

Para se inscrever ao cargo de guarda municipal de 3ª classe é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter ensino médio completo;

Apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B.

Não há limite de idade e nem altura mínima para participação.

O salário inicial é de R$1.309,02, acrescido de 80% de adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). A jornada de trabalho será de 40 horas por semana, sujeito a escalas de revezamento e plantões.

TCE RJ

Ainda na região Sudeste, o concurso TCE RJ é um destaque para quem deseja ingressar no serviço público. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recebe inscrições até o dia 25 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe .

São disponibilizadas 20 vagas, sendo dez para técnico de controle externo, cargo de nível médio e com ganhos de R$12.053,77.

As demais dez oportunidades são para analista de controle externo da área de Tecnologia da Informação (TI), com remuneração de R$16.166,44.

Concurso que abre inscrição na semana

Diplomata

A partir de 25 de fevereiro, serão abertas as inscrições do concurso com 34 vagas para diplomatas. Desse total, 25 são para ampla concorrência, sete para candidatos negros e duas para deficientes.

A carreira tem como requisito o ensino superior completo em qualquer área. As remunerações iniciais são de R$19.657,96, sendo R$19.199,06 de salário base e R$458 de auxílio-alimentação.

As inscrições ficarão abertas até 20 de março, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , banca organizadora.

Outros concursos abertos pelo país

TJDFT

No Centro-Oeste, o concurso TJDFT é o destaque. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios oferece 112 vagas, em cargos de técnico e analista.

São várias as especialidades que podem ser escolhidas pelos candidatos, com ganhos de R$8.501,44, para os cargos de níveis médio e médio/técnico, e de R$13.365,38, para os graduados.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 14 de março, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) .

Sefaz AM

No Norte do país, a Secretaria de Fazenda do Amazonas realiza o concurso Sefaz AM. A oferta é de 210 vagas, das quais 50 para cargos de nível médio e 160 para os de nível superior. Confira a distribuição:

Nível médio

Assistente administrativo da fazenda estadual (50 vagas).

Nível superior

Auditor fiscal de tributos estaduais (60);

Analista do tesouro estadual (25);

Analista de tecnologia da informação da fazenda estadual (15);

Técnico de arrecadação de tributos estaduais (25); e

Técnico da fazenda estadual (35).

Os aprovados no cargo de nível médio terão salários iniciais de R$5.000,69. Já os habilitados nos postos de nível superior poderão receber entre R$12.258,71 e R$23.548,96, a depender da carreira escolhida.

As inscrições são aceitas por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , até às 16h do dia 14 de março.

Gostou das vagas? Calma que a lista não para por aqui. Veja mais opções por região e escolha a melhor para você: