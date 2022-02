Copa Arasuper de Futsal terá seis jogos neste sábado, no CIE

Com perspectiva de classificação de mais algumas equipes para a segunda fase, a disputa da 7ª edição da Copa Arasuper de Futsal prossegue na tarde deste sábado (12), no Centro Integrado de Esportes (CIE).

A rodada começa pela disputa da liderança do sub-14. No primeiro duelo, às 14h, a equipe do Andirá/CT Léo Raches busca a segunda vitória na competição diante da Escolinha do Esporte, Saúde e Lazer. Na sequência, às 14h30, ainda pelo sub-14, será a vez do Escolinha do Bologna e Colégio Ame buscarem reabilitação na competição.

A terceira partida da tarde será uma das mais esperadas da rodada. O duelo será pela categoria sub-12 e começa a partir das 15h. Na quadra de jogo, as embaladas equipes do CT Furacão do Norte e Escolinha do Flamengo. Logo depois, às 15h30, o Flamenguinho entra na quadra de jogo buscando embalar a segunda vitória na competição diante dos Amigos Solidários.

Os dois últimos jogos da tarde serão válidos pela categoria sub-10. No primeiro duelo, às 16h, as equipes do Flamenguinho e AAB prometem um jogo bem disputado. Fechando os confrontos do sábado, às 16h30, o CT Edson busca emplacar mais uma elástica vitória na competição diante dos Amigos Solidários.

Veja os números

Conforme levantamento realizado pelo Jornal Opinião, a 7ª edição da Copa Arasuper de Futsal já registrou 142 gols em 18 partidas, totalizando uma média de 7,88 gols por jogo.