Courteney Cox diz que ficou ‘estranha’ após fazer vários procedimentos estéticos

Courteney Cox abriu o jogo sobre seus procedimentos estéticos em uma nova entrevista.

A estrela de ‘Friends‘, de 57 anos, falou sobre o assunto à revista do Sunday Times. Ela explicou que, a princípio, queria “combater” o envelhecimento – mas, no fim, sentiu que ficou “estranha” por causa dos preenchimentos que fez no rosto.

“Houve uma época em que dizia: ‘Oh, estou mudando. Estou parecendo mais velha’. E eu tentei perseguir essa [juventude] por anos”, contou a estrela, que, recentemente, voltou ao papel de Gale Weathers no novo filme de ‘Pânico‘.

“E eu não percebia isso. Ah, m****, eu estou realmente com uma aparência muito estranha colocando as injeções e fazendo coisas no meu rosto que eu nunca faria agora”, acrescentou a artista.

Courteney Cox como Monica Geller na série Friends (Foto: Divulgação)

Courteney Cox em registro de 2022 (Foto: Reprodução / Instagram)

Cox também brincou sobre a possibilidade de publicar no Instagram um “antes e depois” das mudanças no rosto ao longo dos anos: ‘Eu diria – ‘No dia em que você perceber do que seus amigos estavam falando'”.

“Porque as pessoas falavam de mim, eu acho”, continuou a americana. “Mas houve um período em que pensei: ‘Eu tenho que parar. Isso é uma loucura’.”

