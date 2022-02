Datena surge revoltado na Band e, sem paciência, explode com produção ao vivo

Na última sexta-feira (11), durante a transmissão do Brasil Urgente, Datena ficou revoltado ao acompanhar a chegada de um criminoso em um monitor no estúdio sem ter sido comunicado pela produção.

O suspeito comentado a cima se trata do ex-funcionário do banco que desviou dinheiro da conta do jogador Neymar e de outros famosos. A justiça determinou a liberdade do homem e o jornalista ficou aguardando sua chegada à delegacia.

Porém, quando o criminoso chegou ao local, a equipe de Datena não avisou a ele. Desse modo, ao notar que havia perdido a chegada do jovem, o contratado da Band detonou os funcionários da emissora.

Dessa forma, disparou: “Oh o cara chegando lá! Tem que me avisar, pô. Aí ao cara chegando… O que gerar coisa nenhuma… Pegando o cara chegando lá, minha comadre. Vocês tem que ficar prestando atenção ao cara chovendo aí esse cara é o que deu um balão no Neymar de baixo sim. Mas é pegando de cima com o helicóptero que não perde vocês tem que olhar aí hein eu já sou aleija cara que não anda vira bolsa. Eu sou obrigada a fazer tudo aqui por vocês estão de brincadeira comigo”.

EX-FUNCIONÁRIO DO BANCO DEIXA DATENA REVOLTADO APÓS DEIXÁ-LO FALANDO SOZINHO

Além disso, alguns minutos depois o suspeito de desviar R$ 200 mil da conta de Neymar, concedeu uma entrevista ao Datena, durante o Brasil Urgente, após ser solto pela justiça. Desse modo, durante a conversa o jornalista questionou o ex-funcionário do banco sobre o crime cometido e o rapaz debochou do âncora.

O jovem ficou sem saber o que falar e retirou o fone de ouvido que escutava o jornalista e foi embora, deixando o Datena conversando sozinho.

Vale destacar que antes dele conversar com o âncora ele falou com a repórter Marcelo Moreira. E disse não haver dinheiro para devo