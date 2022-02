Diretor do Deracre, Petrônio Antunes receber honraria da Câmara Brasileira de Cultura e Academia de Ciências e Artes

O diretor-geral do Departamento Nacional Estradas Rodagem (Deracre), Petrônio Antunes, foi indicado pela Câmara Brasileira de Cultura e Academia de Ciências e Artes, o recebimento da honraria Cruz do Mérito da Engenharia, Grau Comendador.

A honraria será entregue no V Encontro Amazônico da Instituição, a se realizar no dia 12 de março de 2022, nas dependências do Salão Nobre do AFA Jardim Buffet, em Rio Branco, onde estarão sendo agraciadas 35 personalidades do Acre e Amazônia.

A Câmara Brasileira de Cultura é uma ONG de nível Nacional, reconhecida nas Américas; do Sul e Central, Caribe, Europa. Representa o universo Acadêmico, por intermédio dos seus Conselhos e Acadêmicos da Academia de Ciências e Artes. Apoia de forma irrestrita, todas as manifestações de arte, desde a Dança, passando pelas Artes Plásticas, até as Artes Cênicas. Estimula a Pesquisa nas áreas Exatas e Humanas. Estabelece intercâmbios Culturais com outros países. Investe na Criança visando a formação do cidadão e cidadã. Identifica e homenageia personalidades que se destacam no meio Acadêmico, Social e Profissional. Homenageia empresas, que se destacam em seus segmentos, premiando-as com Troféus e respectivos Diplomas de Reconhecimento, nas áreas; comercial e Responsabilidade Social e Ambiental. No âmbito Acadêmico, reconhece profissionais de todas as áreas pertinentes ao universo das Ciências Exatas e Humanas.

Petrônio foi escolhido por ser engenheiro Civil, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em engenharia de saneamento ambiental e de segurança do trabalho.

No Acre, já atuou no Departamento Estadual de Água e Saneamento-DEPASA/ACRE, como diretor-técnico operacional e seguida, passou a diretor-presidente do órgão. Atualmente, além de sócio proprietário da Antunes Engenharia, exerce o Cargo de Diretor Presidente do DERACRE – Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – desde 08 de julho de 2020,