Duarte parabeniza Gladson pela convocação do cadastro de reserva da PM e pede chamamento para Polícia Civil

De seu gabinete móvel, direto do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, o deputado Roberto Duarte (MDB), usou sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (8), para falar a respeito da convocação dos quase 200 aprovados no quadro de combatentes no cadastro de reserva da Polícia Militar, anunciado ontem pelo governador Gladson Cameli.

Para ele, os jovens serão muito importantes para fortalecer a segurança pública do Acre “Principalmente neste momento de insegurança que o Acre você, será muito importante esses agentes nas ruas”.

Duarte parabenizou o governador pelo cumprimento de sua promessa. “Uma luta que travei nas eleições de 2018, e quero em primeiro lugar, agradecer a Deus. E em segundo lugar ao governador Gladson Cameli que está realizando o compromisso que assinou mas eleições que é a convocação de todos do cadastro de reserva da Polícia Militar”.

O parlamentar aproveitou para pedir que o Estado convoque ainda os 15 aprovados no mesmo concurso, mas para a área de saúde. “Mas não poderia deixar de lembrar ainda que faltam, mesmo convocando esses 186, ainda adaptam 15 que estão no cadastro de reserva da saúde e eu estou em contato para que seja feita”

Apesar da comemoração, Duarte disse que vai continuar lutando para que os aprovados no concurso da Polícia Civil sejam convocados também.