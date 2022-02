Em Capixaba, mais de 400 famílias são beneficiadas com serviços de tapa-buracos no Ramal Antônio Costa

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realiza uma operação tapa-buracos no ramal Antônio Costa, localizado no Projeto de Assentamento Alcoolbras, em Capixaba.

Os agentes da autarquia promovem os serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Tem sido utilizada, nesta ação, um mini trator (bobcat), uma retroescavadeira, rolo compactador e um caminhão espargidor.

De acordo com Claudemir Conceição, encarregado pela execução dos serviços, a manutenção que está sendo feita na estrada vicinal garante o acesso à BR-317, onde trabalham doze homens. A intervenção tem sido realizada para garantir mais segurança para os moradores e os serviços estão incluídos nas ações emergenciais desenvolvidas pela gestão estadual.

A manutenção dos dez quilômetros de extensão da estrada segue a determinação do governador Gladson Cameli de atender as necessidades do homem do campo e de garantir a mobilidade das mais de 400 famílias que residem ao longo da estrada.

“Temos continuado com as intervenções nas estradas do Acre, dessa vez realizando esse trabalho aqui no ramal Antônio Costa onde vivem mais de 400 famílias, que dependem dessa estrada para ir à escola, a igreja e também para levar seus produtos como a mandioca e a banana para os mercados municipais”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Além de garantir a conservação das estradas, a parceria entre o Estado e prefeitura de Capixaba tem sido importante e deve fortalecer a comunidade da Alcoolbras.

“Vai beneficiar os assentados, os agricultores, as crianças que precisam ir à escola. Então, essa parceria entre Estado, Deracre e prefeitura é muito importante”, agradeceu o vereador, Antônio França.