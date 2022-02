Em Cruzeiro do Sul, Polícia Civil recupera celulares roubados e devolve às vítimas

O trabalho investigativo desenvolvido pelo Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Nepatri) da Polícia Civil possibilitou a recuperação dos cinco aparelhos celulares registrados nos boletins de ocorrências. De acordo com a Polícia Civil, todos os celulares foram realizados os procedimentos e depois devolvidos para as vítimas.

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil recuperou cinco aparelhos celulares que haviam sido roubados e/ou furtados de vítimas que buscaram a Delegacia Geral do município de Cruzeiro do Sul para registrar o Boletim de Ocorrência.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!