Em desespero, jogadores brasileiros e familiares deixam hotel na Ucrânia em comboio de carros; assista

Os jogadores brasileiros que estavam abrigados num bunker em um hotel de Kiev já deixaram o local. Junto com seus familiares e outros brasileiros, os atletas do Shakhtar e Dínamo saíram em um comboio de carros próprios rumo a uma estação de trem localizada a aproximadamente dois quilômetros do Opera Hotel na capital ucraniana. Todos já embarcaram no trem rumo a cidade de Chernivtsi, no Oeste da Ucrânia. De lá, pegarão outro trem para Romênia.