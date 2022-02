Em Rondônia, Bolsonaro prevê 11 trocas de ministros que vão disputar eleição: ‘Pacotão’

Segundo ele, a dança das cadeiras será no fim de março. “Dia 31 de março, um grande dia, é um pacotão: 11 saem, 11 entram. Da minha parte, vocês só vão saber via ‘Diário Oficial da União'”, disse.

Questionado se poderia ter algum nome de Rondônia, respondeu: “Eu tenho um profundo apreço pelo [senador Marcos] Rogério. A gente pode conversar, mas nada decidido ainda com ninguém, porque, afinal de contas, para evitar ciumeira”.

Sobre o comentário “ Perdemos o Peru “, que fez em junho do ano passado, quando Pedro Castillo liderava a contagem de votos nas eleições , Bolsonaro afirmou que está “tudo superado”.

“O que acontece: nós queremos uma América do Sul livre, liberdade de expressão, liberdade de imprensa para todos aqui. Logicamente que esse encontro aqui tem a ver com isso, nós podemos só ter boa relação se a democracia imperar de fato no seu país. Tudo superado”, disse.

Leia mais em G1.