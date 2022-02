Em Sena, vereador eleito com apoio de Gerlen Diniz passa a poiar prefeito Mazinho e adota comportamento violento

“Quer conhecer o carácter de uma pessoa? Dê-lhe poder!”. A frase é uma citação profusamente difundida em todo mundo e é atribuída ao 16.º presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Abraham Lincoln. Se a autoria é autêntica ou apócrifa, ninguém sabe ao certo mas a expressão calça como uma luva sobe o vereador Dênis Araújo (PSDB), de Sena Madureira.

Eleito com o apoio do grupo do deputado estadual Gerlen Diniz (PP), pouco tempo depois da posse, o vereador passou a integrar o grupo do prefeito Mazinho Serafim (MDB), um homem ao qual não se pode enumerar virtudes como educação, ética, respeito às funções ou decoro ao cargo. Como prefeito, o vereador, que anteriormente era apontado como um rapaz educado e afável, passou a se comportar, no exercício do mandato de vereador, com o péssimo hábito de ameaçar adversários.

Na semana passada, durante uma das primeiras sessões da Câmara em 2022, o vereador, num discurso exaltado, ameaçou atirar de pistola no sino da mesa diretora da Câmara, a cada vez que a direção dos trabalhos tocava a campainha em relação às palavras chulas ou para avisá-lo do tempo do discurso, como é com um em todas as casas legislativas. No último dia oito de fevereiro, numa outra sessão da Câmara, o vereador Denis Araújo voltou a fazer ameaças – desta vez contra os administradores do Hospital João Câncio Fernandes, com o quais o parlamentar trava uma discussão feroz desde que passou a fazer parte da base de apoio do prefeito Mazinho; o hospital e administrado por pessoas nomemadas pelo governador Gladson Cameli, do qual Mazinho Serafim é adversário e, ao que parece, pelo menos no que diz respeito ao vereador Dênis Araújo, assim também esta instruindo os seus seguidores.

No pronunciamento na Câmara, visivelmente descontrolado, o vereador tucano disse que fará uma fiscalização no Hospital: “Daqui uns dias estou indo lá com o mutirão da fiscalização e venham me barrar pra vocês verem!” – disse o vereador, fazendo menção, mais uma vez, ao uso de armas

A gerente-geral do Hospital de Sena, Edgardina Matos, rebateu uma denúncia de que a direção tentou impedir a fiscalização de um vereador. Segundo ela, a unidade de saúde está de portas abertas para receber os fiscais do povo e que para exercer as funções de fiscalizador, o vereador só precisa se comportar à altura do cargo para o qual foi eleito, com educação e urbanidade.

O que pessoas como Edgardina Matos vêem, em Sena Madureira, é a completa mudança de comportamento de Dênis Araújo, revelando que, ao proferir aquela frase histórica, o velho Lincol tinha razão.