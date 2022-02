Em um dia, Rio Branco registra 35% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, há ainda previsão de muita chuva para as próximas duas semanas. Com isso, o mês de fevereiro pode fechar com acumulado de chuva muito acima da média esperada.

O mês de janeiro fechou com as chuvas um pouco acima do esperado. Segundo dados da Defesa Civil, foram 294,7 milímetros nos 31 primeiros dias do ano, sendo que o esperado é um acumulado de 289,5 mm.