Entenda o motivo da briga polêmica que intrigou Anitta e Simaria

Anitta e Simaria, da dupla com Simone, marcaram presença no prêmio Lo Nuestro, que traz os destaques da música da América Latina, e ocorreu na noite desta quinta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos.

As duas, que até então possuíam uma desavença, surgiram em clima de paz e felicidade nos bastidores da cerimônia. Para a ocasião, a cantora sertaneja usou um look preto coladíssimo ao corpo, em que chamou atenção pelo decote e a fenda. A ‘girl from Rio’, por sua vez, apostou em um vestido preto sem alça, com luvas e meias pretas.