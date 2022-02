‘Eu acho bonito’, diz tatuador conhecido como ‘demônio’ e ‘satanás’ de Ceilândia, no DF

Conhecido como “demônio” ou “satanás”, ele conta que gastou mais de R$ 15 mil com as modificações no corpo.

Língua e orelhas cortadas, quatro implantes que imitam chifres, prótese nos olhos, mamilos removidos e mais de 100 tatuagens. Assim é Pedro Henrique Silva dos Santos, ou “Pedro Kenso”, de 28 anos, morador do PSul , em Ceilândi a , no Distrito Federal.

