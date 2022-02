Fernanda Souza e Thiaguinho, Fátima Bernardes e Bonner tem união confirmada após anos de separação

Thiago André Barbosa, mais conhecido pelo seu nome artístico Thiaguinho, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento nesta última semana. Isso porque, agora, o músico acabou tendo o seu nome envolvido com a sua ex-mulher, Fernanda Souza e os contratados da Globo, Fátima Bernardes e William Bonner, depois que uma possível volta foi confirmada.

Para quem não sabe, em outubro de 2019, o músico e a atriz anunciaram o fim da relação, deixando muitos internautas mais do que espantados com a notícia. Para os curiosos, a história dos dois começou em 2011, quando eles iniciaram o namoro e se casaram no mês de fevereiro de 2015, ficando apenas 4 anos casados.