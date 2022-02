Fifa veta estreia de novo uniforme do Palmeiras no Mundial de Clubes

O motivo é que a entidade proíbe mensagens nos uniformes dos times e seleções dos torneios que organiza, e a nova camisa conta com a inscrição “por um futuro mais verde”, projeto criado pelo clube para impactar positivamente o meio-ambiente. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol.

A roupa branca ainda não foi usada em jogos, enquanto a camisa 1 já estreou no Paulista e foi utilizada na partida contra o Al Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes.