Filho de Chico Anysio rebate acusações sobre herança: “Incompetência”

Nizo ainda saiu em defesa de um dos irmãos, após Malga citar um de seus irmaos e julgar que ele foi radical ao não querer conversar com ela sobre a herança de Chico Anysio.

“Essa declaração que ela deu, usando o nome do meu falecido irmão Cícero com tom de ironia foi realmente um golpe baixo muito escroto. Mais uma vez ela usa a imprensa para falar de um assunto particular, só que dessa vez foi longe demais usando o nome do Cícero, que não está aqui para se defender. Uma grande falta de respeito!”, disse Nizo. Veja a publicação completa:

Veja a declaração de Malga di Paula: