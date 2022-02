Flamengo oficializa a contratação do zagueiro Fabrício Bruno

Mais um reforço anunciado no Flamengo para a temporada de 2022. Nesta quarta-feira (9/2) oficializou a chegada do zagueiro Fabrício Bruno, de 25 anos. O Rubro-negro desembolsou cerca de R$ 15 milhões para pagar a multa rescisória do jogador com o Red Bul Bragantino, o contrato do atleta vai até dezembro de 2025.

O clube anunciou a chegada do jogador através de suas redes sociais. Raça, amor e paixão. Dedicação e disposição. Tudo que a Nação gosta! Fechado com o Mengão! 🔒☑️ #FabrícioBrunoChegou pic.twitter.com/rZbn4QH5HR — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2022 O jogador será mais uma peça para o treinador Paulo Sousa montar a defesa ideal. O Mengão já conta com nomes como Gustavo Henrique, David Luiz, Léo Pereira, além de Cleiton e Gabriel Noga. Vale destacar que Rodrigo Caio, remanescente da campanha de 2019 está no departamento médico se recuperando de uma artroscopia no joelho. Fabrício tem 1,92 de altura. O zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro, jogou pela Chapecoense e chegou ao Massa Bruta em 2020. Por lá, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana sendo um dos destaques da equipe com dois gols marcado durante a campanha. O jogador já esteve nesta quarta no centro de treinamento do Ninho do Urubu onde já realizou um treino na academia com os demais companheiros de equipe.