Fotos do corpo de Paulinha Abelha são divulgadas e familiares choram de tristeza em cima do caixão

A noite desta quarta-feira, 23 de fevereiro, acabou sendo marcada pela notícia da morte de Paulinha Abelha. A cantora acabou sendo internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais. Mas, de uma hora para outra o quadro dela se agravou, surpreendendo a equipe médica.

Dessa forma, Paulinha Abelha entrou em coma profundo e apresentou um grave problema neurológico. Aliás, a artista morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. A confirmação ocorreu por meio da nota divulgada pela assessoria de comunicação do Hospital Primavera.

Depois de todos os trâmites, o corpo de Paulinha Abelha saiu do hospital e seguiu para o velório, por volta das 23h. Apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos. Com inúmeros fãs, a equipe da Calcinha Preta decidiu que a cerimônia seria aberta para o público.

Assim, o corpo de Paulinha Abelha está sendo velado no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Um corredor acabou sendo preparado para as visitas, que farão a despedida e sairão do local. Na sexta-feira, 25 de fevereiro, o velório ocorrerá na cidade natal da cantora, Simão Dias.

CLIQUE AQUI para ver as fotos.