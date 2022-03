Frutas cítricas que fortalecem sistema imunológico: as 5 que não podem faltar na dieta

Em tempos de pandemia, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Adotar medidas como tomar vacina, higienizar bem as mãos e cuidar para se manter saudável são importantes para reduzir os riscos de contrair o Covid-19, ou sua variante Ômicron e da Influenza H3N2.

No que se refere à alimentação, manter o corpo bem nutrido é fundamental. E certos alimentos são capazes de contribuir para potencializar a imunidade, como por exemplo, as frutas cítricas.

Visto que agem na manutenção e preservação das células do organismo, graças às suas vitaminas, sais minerais entre outros. Além de serem boas fontes de energia.

5 frutas cítricas que fortalecem o sistema imunológico

Laranja

É a fruta mais lembrada como fonte de vitamina C. Entretanto, essa fruta contém flavonoides, fitoquímicos e agentes bioativos capazes de elevar as defesas do corpo.

Morango

Abastece o organismo devido às suas quantidades de betacaroteno, vitamina E e C. Com efeito antioxidante, melhora a saúde da pele, ocular e limita o risco de problemas coronários. Por ser rico em vitamina C, ajuda na absorção de ferro dos alimentos tanto de origem vegetal, quanto animal.

Kiwi

Essa fruta cítrica contribui para fixação do cálcio, beneficiando a saúde dos dentes e ossos, ajuda a baixar níveis de triglicerídeos e, por causa de seu alto teor de vitamina C, ajuda a potencializar as defesas do organismo. Além disso, possui poucas calorias, gorduras e muitas fibras, sendo uma excelente opção para quem deseja emagrecer.

Ameixa

Ótimo alimento nutricional. Rica em concentrações de vitaminas do complexo B, Vitamina A, C e K. Dispõe de minerais benéficos para o sistema imunológico, como: potássio, ferro, cálcio, zinco e fósforo. Ainda favorece a memória e funções cognitivas.