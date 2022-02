Segundo testemunhas, Silas Carvalho dos Santos, que é morador do bairro Eugênio Areal, tentou ligar uma serra elétrica quando o incidente ocorreu e ele acabou com um pedaço de madeira cravado no braço.

Um funcionário de uma serraria situada no Km7, no município de Sena Madureira, sentido Rio Branco, sofreu um grave acidente de trabalho na manhã desta sexta-feira (4).

