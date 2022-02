Fundhacre recebe mais de 40 caixas de instrumentais cirúrgicos

Tratamento, assistência e atendimento direcionado, esses são os aspectos presentes na saúde da atual gestão, e o desejo do profissional atuante nessa área é ver o fluxo hospitalar normal, ou seja, com consultas acontecendo e cirurgias sendo realizadas. Com isso, nesta semana a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, recebeu mais de 40 caixas de instrumentais cirúrgicos.

O momento da entrega das caixas com os materiais cirúrgicos foi simbólico e faz parte de uma etapa do contrato com a empresa da Bioplus, que já disponibilizou a primeira entrega de instrumentais, e os itens são para cirurgia vascular, colecistectomia, amigdalectomia, pequena cirurgia, drenagem torácica, laparotomia, curetagem e histerectomia.

“Nós sabemos que a saúde é um bem de construção coletiva, e é por meio dessa visão que a atual gestão da Fundhacre, e com o apoio do governo do Gladson conseguiu melhorar a dinâmica estrutural do Centro Cirurgico da unidade hospital, que precisava de recursos e materiais novos para substituir pelos instrumentais velhos, que estavam sendo usados há pelo menos 20 anos”, afirmou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Na Fundação hospitalar, somente em julho de 2021 foram realizadas 449 cirurgias, esse quantitativo implica as variantes do cenário pandêmico, e também está relacionado as condições do setor, que precisava de salas cirúrgica revitalizadas e materiais novos.

“A finalidade da entrega dos instrumentais cirúrgicos é substituir todos os materiais velhos e que já não estavam adequados para serem usados. As caixas novas darão uma nova qualidade nos procedimentos cirúrgicos, e conta com materiais modernos, isso é importante para assistência ao paciente, e promove a melhoria no sistema de saúde”, disse a diretora do setor de planejamento na Fundhacre.

A saúde acreana tem atuado com planejamento estratégico para zerar as filas de esperas por um procedimento cirúrgico, e a Fundação Hospitalar tem conseguido avançar nos processos assistenciais para que a população obtenha respostas, seja nos níveis ambulatoriais, em exames ou diagnósticos.