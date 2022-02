Gay? Luiz Bacci assume de vez e entrega a verdade sobre seu relacionamento: “Casado”

O apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bacci nunca expôs nenhum relacionamento amoroso e faz grande misterioso quando se trata de alguém que ele se relaciona. Desse modo, segundo o site O Canal alguns dele amigos brincam dizendo que as viagens do contratado da Record para fora do Brasil não acontecem sem motivo.

Enquanto viajava para outro país, Bacci foi questionado sobre seu estado civil nas redes sociais e contou: “Solteiro, namorando, ficando?”, perguntou um seguidor na caixinha de perguntas em sua conta perfil oficial do Instagram.

“Casado”, respondeu o jornalista, que sempre deixou bem claro que seu foco é o trabalho. Além disso, vale recordar que Marcelo Rezende, Gugu Liberato e Geraldo Luís já tentaram encontrar uma namorada para Luiz Bacci, que parece agora que encontrou.

Há alguns meses o apresentador da Record, surpreendeu o público ao surgir ao lado de um rapaz, respondendo uma pergunta bem íntima sobre sua vida.

Em suma, Luiz Bacci disse que costuma manter sua vida pessoal em sigilo. Sendo assim, não expondo muito sobre sua vida pessoal, ele resolveu responder algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram.

Desse modo, em um vídeo que circulava na web, o jornalista foi questionado por um rapaz, que estava lendo algumas perguntas na rede social. “Na hora H, você apanha ou bate?”, perguntaram. E Bacci foi direto. “Eu? Prefiro dormir”, disse ele.

Contudo, o que chamou a atenção do público foi o rapaz que estava ao lado de Luiz Bacci. Por isso, muitos acreditaram que os dois eram um casal. “É namorado dele?”, um questionou. “Assumindo!”, disse outro. “Ele é gay?”, perguntou outro.

LUIZ BACCI DESISTE DE IR AO SHOW DO WESLEY SAFADÃO E DETONA

Há alguns dias Wesley Safadão virou um dos assuntos mais comentados na web, após o convite para DJ Ivis prestigiar seu show, em São Paulo. No entanto, Bacci detonou o artista.

Luiz Bacci havia comprados os ingressos para o show do cantor, mas ao descobrir que DJ Ivis estaria no palco com Wesley Safadão, ele desistiu de ir.

“Eu sempre prestigiei os shows de Wesley Safadão desde 2013. Antes mesmo de São Paulo saber da existência dele. Ontem, eu iria ao Garota VIP. Aliás, comprei 5 ingressos, mas depois que eu li uma matéria, desisti. Não dá para suportar o cara que quase matou a esposa na frente da filha estar no palco”, escreveu ele nas redes sociais.