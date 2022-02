Governo do Acre nomeia 15 novos defensores públicos

Em clima de comemoração e agradecimento, o governador do Acre, Gladson Cameli, realizou na manhã desta sexta-feira, 11, o ato de nomeação de 15 novos defensores públicos. Os profissionais tomarão posse até o mês de março e deverão reforçar os trabalhos de assistência jurídica em regiões dos municípios de interior.

O ato de nomeação foi realizado no escritório de apoio do governador e contou com a presença da defensora-geral, Simone Santiago, e da subdefensora-geral, Roberta Caminha. A relação com o nome dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira, 14.

“Reforço meu compromisso de reestruturar o Estado, convocando quem tem que ser convocado. Queremos levar nossos serviços para mais perto das pessoas, e a Defensoria tem cumprido esse papel com perfeição. Nomeio hoje mais 15 novos defensores, com a certeza de que trabalharão em benefício do povo. Que sejam todos muito bem-vindos”, disse o governador.

Homologado em 2018, o certame ainda não havia sido finalizado devido ao impedimento legal do limite prudencial. A convocação foi possível graças a um esforço de governo, que enviou para aprovação, junto à Assembleia Legislativa, um projeto de lei que separa do Poder Executivo os gastos da Defensoria Pública. Esse é o quinto concurso realizado pela instituição, que atualmente conta com 42 defensores.

“Estar aqui, presenciando a nomeação desses defensores, para mim é um ato de alegria e agradecimento. Não tínhamos novas contratações desde 2012 e as unidades de interior estavam atuando apenas com quatro profissionais. Esse número significa um grande avanço, uma conquista que alicerça nossa instituição. Só temos a agradecer ao governador”, observou Simone Santiago.