Governo institui grupo de trabalho para rever normas de enfrentamento à Covid-19 no Acre

O governador Gladson Cameli publicou nesta quinta-feira (3), um decreto em que institui um grupo de trabalho com a finalidade de rever e consolidar as normas que regulam as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em virtude da Covid-19 no estado do Acre.

O grupo deverá ser composto por um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, um da Procuradoria-Geral do Estado – PGE, um da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e um da Secretaria de Estado de Saúde, que se reunirão quinzenalmente.

Com o decreto, o grupo tem 30 dias para ser formado.