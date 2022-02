Governo presta auxílio aos municípios durante enchente

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), está presente no interior do estado, e na manhã desta sexta-feira, 25, cumpriu agendas de alinhamento e ajuda humanitária que será oferecida no período de alagação.

“A união entre o Estado e a prefeitura é importante para o povo. O motivo dessa visita é verificar a necessidade do município e também colocar a equipe da Sesacre à disposição em caso de necessidade“, destacou Paula Mariano durante reunião com o vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape.

As unidades de atenção básica de saúde seguem fazendo normalmente o atendimento de pacientes, e também está sendo realizado o atendimento de pacientes em comunidades ribeirinhas próximas ao município.

A Sesacre trabalha em conjunto com a prefeitura da cidade para prestar socorro com a disponibilização de medicamentos, e auxilia na reidratação dos atingidos pela alagação.

“Nos preocupamos com a situação de cheia, já disponibilizamos equipes que vão auxiliar as famílias no pós-enchente com kits de limpeza e também na vigilância de doenças que aparecem nesses momentos” ressalta Paula Mariano.

Na ocasião o secretário municipal de saúde de Tarauacá, Aderlândio França, reforçou que o Estado do Acre é um parceiro importante, e desenvolve um papel importante de auxílio aos municípios do Acre neste momento de crise.

Ajuda Humanitária

A cidade do Jordão, que chegou a ficar 70% coberto pelas águas do rio, também vai ser beneficiado com ações humanitárias do governo do Estado, que busca auxiliar a população que sofreu com a cheia.

Com esse objetivo, o governo anunciou o envio de itens de assistência básica ao município. Por ser uma cidade isolada, o Jordão tem acesso apenas por via aérea ou fluvial, e o envio desses mantimentos será pelo rio a partir de Tarauacá.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, aproveitou a viagem ao interior para acompanhar o envio desses itens, que passam pelo rio Tarauacá com o objetivo de ir até o Jordão.

“Estamos nos municípios através das secretarias de Assistência Social, verificando como está a situação, como estão as famílias e as condições do abrigo. Fazemos o nosso papel como representantes do governo do Acre: levando cestas básicas, colchões, kits de limpeza e também fardos de água potável” comentou.

Cerca de 150 colchões, 600 kits de higiene pessoal e 180 cestas básicas serão distribuídas no Jordão.

Na tarde do mesmo dia, o município de Feijó, próximo a Tarauacá, também foi parte da agenda. As secretárias visitaram as unidades de saude da cidade, para averiguar as condições e situação de funcionamento em caso de enchente no local.