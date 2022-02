Grupo social busca doações para ação de volta às aulas em comunidade de Rio Branco

Desde 2018, o grupo social Pela Vida trabalha com ações sociais em comunidades de Rio Branco como Caladinho e Taquari, além do município de Sena Madureira. Em 2022, o grupo está organizando uma ação de volta às aulas no bairro Taquari, com arrecadação de materiais escolares para 100 crianças.

“A primeira campanha de volta às aulas aconteceu com a entrega de alimentos no Taquari. Nós tivemos conhecimento de uma casa com seis crianças, que já estavam matriculadas mas não iriam para a escola por falta de material escolar e rapidamente nos unimos e arrecadamos os materiais dessas crianças”, afirma Mel Silva, uma das idealizadoras do grupo social Pela Vida.

O grupo social trabalha com cadastro das famílias que precisam de algum tipo de ajuda seja com produtos de higiene pessoal, alimentos, medicações e materiais escolares. Os interessados podem ajudar com a compra de materiais escolares como toalhas de rosto, giz de cera, pastas escolares, massa de modelar, cola bastão e estojos, além de doações em dinheiro através da transferência PIX pelo CNPJ 33.600.477/0001-67 ou também podem entrar em contato pelo telefone (68) 99923-7024.

“Normalmente nós contamos com um líder de comunidade que faz o contato conosco para que possa nos auxiliar na organização de cadastro, atualizações e reunir as famílias. Nós temos cadastro de famílias em outras comunidades que estejam passando por necessidades. Caso haja alguma família que esteja passando por necessidades, nós estaremos tentando atender de forma individual ou passando para quem possa ajudar”, diz Mel.