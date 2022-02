Herança de Temer é uma das razões para afastar Kassab de vice de Lula

Um ensinamento deixado para o mundo político após o impeachment de Dilma Rousseff é uma das razões que afastam Gilberto Kassab, presidente do PSD, da vice-presidência na chapa de Lula.

Nenhum pré-candidato à Presidência está disposto a ceder o posto para alguém que controle uma bancada e tenha bom trânsito no Congresso. Michel Temer, o vice que sucedeu Dilma, constituiu sem grande dificuldade a maioria capaz de votar o impeachment.

Assim como Temer, Kassab é conhecido por ser um hábil negociador com o Poder Legislativo.

A impressão de que Kassab gostaria de ser vice cresceu entre os petistas que orbitam Lula. O ex-presidente estava convicto, até dias atrás, de que Geraldo Alckmin poderia ser o seu vice via PSD. Acreditava que conseguiria dobrar Kassab e, assim, garantir o apoio do partido a ele já no primeiro turno. Até agora, não teve sucesso.

Mas Kassab foi direto: só topa apoiar Lula já no primeiro turno se o PSD indicar o vice. Não vê em Geraldo Alckmin este nome. O ex-ministro não foi explícito, mas no PT ficou a impressão de que ele se indicaria.