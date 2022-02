Homem com deficiência intelectual internado em SP desde 2019 diz que família é acreana; hospital procura parentes

A Casa de Saúde Bezerra de Menezes, situada no município de Rio Claro, no estado de São Paulo, está a procura de parentes de um dos pacientes da unidade, Marlon. O homem, que tem deficiência intelectual e está internado no hospital desde fevereiro de 2019, diz que sua família é acreana de Rio Branco e que o nome dos seus pais é Delvina e Raimundo e que possuía uma única irmã.

Como chegou ao hospital sem documentos, a Casa da Saúde não pode atestar a veracidade das informações, mas pede que se algum parente ou conhecido do homem reconhecê-lo, que entre em contato pelo número (19) 2112-2100.