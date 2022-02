Homem é preso em hotel de Cruzeiro do Sul com quase 70 quilos de pasta à base de cocaína

Quase 70 quilos de entorpecentes foram apreendidos no último domingo (20), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, em mais uma fase da “Operação Hórus”, desencadeada pelas polícias Federal, Civil e Militar. As diligências fizeram parte do programa V.I.G.I.A, que combate o tráfico de drogas na região.

De acordo coma Polícia Federal, investigações apontaram para indícios que um indivíduo estaria guardando grande carregamento de drogas ilícitas no quarto de um hotel da cidade. Após um trabalho de vigilância, o suspeito foi abordado, o qual foi flagrado com 68,750 kg de pasta base de cocaína, acondicionados em malas de viagem, cujo destino seria o município de Porto Velho/RO.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Cruzeiro do Sul/Ac para adoção das medidas cabíveis. O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena de reclusão varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.