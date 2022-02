Homem morre espancado e outro é socorrido em estado grave durante briga

Com idade entre 40 e 50 anos, uma das vítimas chegou a percorrer cerca de 300 metros, até conseguir pedir socorro em um comércio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o homem, que estava sem documentos, não resistiu.

A segunda vítima foi encontrada caída em frente a uma casa na Rua Luis Chinaglia. O homem, com idade entre 30 e 40 anos, também não foi identificado. Ele foi socorrido e levado em estado grave à Santa Casa.

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local e deram início às investigações. Pessoas que estavam no local não souberam descrever os possíveis motivos da confusão que terminou em morte.