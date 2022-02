Homem que trabalhou como “regatão” no Rio Caeté, em Sena, morre em Rio Branco

O idoso Raimundo Henrique Sabino, de 77 anos de idade, que morava no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, morreu na capital acreana nesta terça-feira (23). Há dias, ele se encontrava internado após ser diagnosticado com cirrose e, posteriormente, com câncer no fígado.

Segundo informações, Raimundo Henrique passou por um procedimento cirúrgico, porém, não foi possível sua reabilitação.

Bastante conhecido em Sena Madureira, ele foi seringueiro e também trabalhou como “regatão” no Rio Caeté entre as décadas de 70 e 80. O “regatão” era a pessoa que saía do porto de Sena com a embarcação carregada de mercadorias e abastecia os ribeirinhos das mais distantes colocações. Geralmente, recebia o pagamento em borracha.

“Por algumas ocasiões, o recebi em minha casa. Naquele tempo, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje e os regatões eram fundamentais pra nós”, relembrou Antônio Braolino, ex-morador de um seringal do Rio Caeté.

“Pra nós, da família, é um momento muito difícil, mas sabemos que ele deixou seu legado. Era um bom esposo, um homem trabalhador que ajudou muita gente”, comentou dona Clarisse Pinto.

O corpo de Raimundo Henrique foi velado em sua residência, no bairro Bom Sucesso, e sepultado na tarde de hoje no cemitério São João Batista.