Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (4/2)

Nada de urgência

Data estelar: Sol e Saturno em conjunção; Lua Vazia até 11h58

A urgência que sentes de resolver pendências e consertar tudo que seja necessário, para continuar desenvolvendo a construção de uma vida boa, terá de ser temperada com bastante bom senso, pois, assim evitarás a precipitação que colocaria teus bons planos a perder.

A urgência não é boa conselheira, mas uma armadilha que te coloca em perigo, expondo teus planos antes desses amadurecerem.

Usa o período da manhã para passar em revista os planos que te entusiasmam e que alimentam essa urgência, mas não cedas a ela. Essa revisão te servirá para ganhar tempo e, quando a Lua Vazia terminar, encontrarás um cenário muito melhor para dar o pontapé inicial aos teus projetos.

A urgência é amiga da ansiedade, essa voz estranha que fica anunciando o apocalipse desde sempre, mas que nunca acontece.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os receios terão de ser engolidos e a necessidade de seguir em frente tomar as rédeas da situação. A incerteza é natural, porém, se ela comandar suas decisões, então você acabará fazendo muito menos do que poderia.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As peças do jogo parecem estar todas em seus devidos lugares, portanto, você não deve se demorar na tensão e suspense que antecedem aos momentos determinantes do seu caminho. Avance e conquiste, essa é a orientação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O entusiasmo é sagrado, e não importa o quanto você tenha se metido em encrencas no passado com a alma motivada por ele, pois, quando surgir novamente, você seguirá seu chamado, de tão intenso e sedutor que é. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As complicações desta parte do caminho são densas, mas nada que sua alma seja incapaz de atravessar. Talvez o cansaço faça você sentir uma dose de insegurança e medo maiores, mas, mesmo assim, você vai atravessar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os esclarecimentos se fizeram necessários para evitar que o estado de conflito se prolongasse e ramificasse tanto que chegaria o momento de nada mais poder ser feito em nome da união e concórdia. Esclarecimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aceite o que as pessoas tenham a lhe oferecer, mesmo que isso signifique você ter de sacrificar um tanto da autonomia que busca consolidar. De uma maneira ou de outra, sempre haverá necessidade de ajuda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o necessário sem esperar que as pessoas beneficiadas sejam gratas ou que reconheçam sua atuação. Purifique suas motivações, faça o necessário apenas porque você tem o convencimento de que isso seja o melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aprenda a conviver com realidades muito diferentes entre si, porque se você quiser acelerar a transição que se processa agora, é provável que acabe estragando o que ainda seria bom. Cada coisa em seu tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas as novidades que acontecem entusiasmam e ressuscitam aquele vigor que parecia perdido para sempre. Muitas das novidades não darão em nada, mas, certamente, algumas dessas se integrarão à sua vida. Isso sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto o valor das coisas pode ser mensurado de forma objetiva, porque ocupam espaço, o valor de sua alma precisa de uma medida diferenciada, porque a alma não ocupa espaço, mas é tão ou mais real que um objeto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tome posse do que sua alma considera ser de seu merecimento. Evite esperar que a magia da vida coloque as recompensas em seu colo, você precisa colocar em prática suas ideias e se movimentar de acordo com isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A lista de certezas com que nossa humanidade pode contar enquanto existe entre o céu e a terra é imensa; a certeza de respirar, a certeza de relacionamento, a certeza do conflito. Evite restringir sua percepção da realidade.