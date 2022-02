Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (1/2)

Os deveres

Data estelar: Lua Nova em Aquário em conjunção a Saturno

Evita tratar teus deveres e obrigações com desdém e mau humor, como se o exercício dessas funções te tirasse o tempo que usarias para outras atividades, mais prazerosas, porque, afinal, em que se baseia tua busca de prazer? Teu regozijo seria um destino que só traria benefícios a ti, ou que, ao acontecer, traria benefícios a outras pessoas também?

Muito provavelmente essa ideação nunca te ocorreu, porque tua alma está sempre tão ocupada em reservar tempo e recursos para si, que olha com mau humor e tédio tudo que a desvia desse caminho.

Pois então, tu precisas começar a pensar a realidade com mais amplitude, porque se queres mesmo satisfazer teus anseios particulares, só obterás bons resultados se, ao mesmo tempo, fazes o necessário para criar benefícios para todos. Esse é o espírito do cumprimento dos deveres.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Defina, com a maior clareza possível, quais são as pessoas imprescindíveis para realizar suas pretensões. A seguir, se aproxime a elas com coragem, porque mesmo que a porta esteja fechada, você a pode abrir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite se assustar demais com a sensação de que tudo seja areia demais para seu caminhãozinho, porque apesar de a subida ser íngreme e não haver certeza de sucesso, esse é o caminho da vida. Atrevimento e medo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ir longe, transcender a realidade atual que, por melhor que seja, começou a se tornar pequena. A alma quer mais, quer excitação, quer se lançar à aventura, e se agora isso não é possível, não importa, em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A densidade que sua alma sente nesta parte do caminho não há de ser tomada como uma premonição do que viria por aí. São coisas diferentes, você está tentando mudar, mas a mudança não está completa, só isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As diferenças de opinião e ponto de vista são mais do que naturais porque, apesar de que em muitos casos as pessoas opinam o mesmo, ainda assim resistem a se identificarem, porque desejam ter o prazer de estar com a razão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sempre haverá algo mais interessante que poderia ser feito, mas se você se focar na atividade imediata que seja necessária, então você evitará muita distração, além de tornar sua atividade muito mais eficiente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nesta parte do caminho é menos importante acertar do que se atrever a colocar em marcha, pelo menos, alguma parte das ideias que entusiasmam e motivam. Depois haverá tempo suficiente para fazer os ajustes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma está em transição entre uma fase de vida que deu suporte e apoio, mas que não tem mais validade, e outra nova fase que ainda não está consolidada e, por isso, não tem como lhe dar suporte tampouco.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo é promissor, mas por enquanto é só isso. A concretude das promessas terá de se provar sobre a marcha dos acontecimentos, e isso significa que você terá de fazer apostas, mesmo não tendo certeza dos resultados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em vez de se ocupar com desvendar seu futuro, procure seguir em frente, ciente de que apostar é preciso, além de não se poder saber, com antecedência, se as apostas serão coroadas de sucesso. Seguir em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Eventualmente, há de se esperar por um momento mais favorável para entrar em ação, mas não é o caso da atualidade, em que, apesar das possíveis trapalhadas da ação, mesmo assim isso é preferível a adiar as iniciativas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A todo momento, há decisões, pequenas e grandes, a tomar, sem importar o quanto você sinta que não tem domínio algum sobre a realidade, mas que essa se movimenta sob desígnios maiores. Nem tanto para lá, nem muito para cá.