Ifac prorroga suspensão das atividades administrativas presenciais

O Instituto Federal Acre (Ifac) publicou, nesta terça-feira, 1º, a portaria nº 127/2022 prorrogando a suspensão de todas as atividades administrativas presenciais não essenciais substituindo-as por trabalho remoto a serem realizadas em todas as unidades do Ifac no período de 02 a 16 de fevereiro de 2022. A decisão foi tomada em consideração às orientações do Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento do Covid-19 – Ifac, em reunião realizada neste 1º de fevereiro.

Acesse a Portaria Ifac nº 127, de 01/02/2022

A suspensão das atividades presenciais foi anunciada no dia 17 de janeiro, pela Portaria Ifac nº 78. A decisão foi baseada na recomendação do Comitê Central Covid-19/Ifac que avaliou o agravamento do cenário epidemiológico no Estado, decorrente da pandemia da Covid-19 e da ocorrência da epidemia do vírus influenza A, subtipo H3N2, que pode levar a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A medida também considerou os decretos de Situação de Emergência emitidos pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

A portaria dispõe sobre os procedimentos para o registro do ponto dos servidores e informa que o Comitê Central Covid-19/Ifac se reunirá novamente no dia 16 de fevereiro para nova análise de cenário.

Durante o período de suspensão de atividades presenciais, os servidores irão atuar por meio de Trabalho Remoto, como forma de garantir o funcionamento das atividades na instituição. O atendimento ao público será realizado de forma eletrônica, pelos e-mails informados no site institucional (Clique aqui para acessar ifac.edu.br/contato).