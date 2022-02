Invasão na Ucrânia eleva preço do trigo e reflexo poderá impactar no bolso dos brasileiros

A invasão na Ucrânia pela Rússia aumentou em 5,7% os contratos internacionais de venda de trigo para o mês de maio, nesta quinta-feira, 24. O reflexo na alta do grão poderá ser sentido no bolso dos consumidores aqui no Brasil e, com isso, impactar o que chega diretamente na mesa dos brasileiros. A inflação poderá elevar pães, biscoitos e outras massas que dependem do grão para a sua produção.

Isso se explica pelo que fato que a Rússia e Ucrânia são responsáveis por 28% do comércio global do grão. O trigo poderá ficar parado nos portos, devido a suspensão das rotas marítimas e das sanções que serão aplicadas ao governo do presidente russo Vladimir Putin. Nesta quinta-feira, a Ucrânia já anunciou a paralisação de todo transporte comercial feito por navios.

Com a crise, o Brasil poderá sofrer um aumento dos produtos derivados do trigo, como pães, pizzas e macarrão, pois importa 50% do que consome. Apesar dos maiores fornecedores do país serem Argentina e Estados Unidos, a tensão entre russos e ucranianos aumenta a demanda da commodity no mercado internacional. Isso poderá elevar o preço do grão, que será repassado ao consumidor.

“O impacto vai ser grande em relação a preço, porque o mercado todo vai ser retrabalhado. Vai existir procura de trigo para abastecimento de outros países, então a demanda vai ser maior e vai aumentar o valor do grão. Claro que não é interesse do varejo elevar o preço de imediato. Ele vai tentar segurar o máximo que der, mas vai chegar um momento, dependo do tempo que dure essa situação de fechamento de fronteiras, de suspensão de exportação, que pode fazer com que as pessoas tenham que pagar por esse aumento (do trigo),” afirmou o consultor de varejo, Marco Quintarelli.

Como o trigo é comercializado no mercado internacional em dólar, o preço do grão pode ser impactado pelas variações da moeda, mas ainda não é possível afirmar como isso vai acontecer. “Como vai refletir no preço dos alimentos a gente não sabe, porque uma coisa vai puxando a outra, aqueles que vão estar envolvidos no processo, aqueles que vão dar apoio, então é um grande ponto de interrogação. Seria muito leviano falar uma coisa que pode nem acontecer”, disse Quintarelli.