Jogos Universitários Brasileiros de 2022 serão realizados em Brasília

Pelo segundo ano seguido os Jogos Universitários Brasileiros, o JUBs, serão disputados em Brasília. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24/2) através da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU. A decisão ocorreu na última terça (22/2), após reunião da entidade com Secretaria de Esporte e Lazer, e do Ministério da Cidadania.

A edição deste ano deve ocorrer na segunda quinzena de setembro de 2022.

“É uma honra anunciar que os Jogos Universitários Brasileiros serão sediados novamente em Brasília. A Capital Federal mostrou extraordinárias condições na recepção da edição de 2021, e mesmo durante a pandemia o evento foi um enorme sucesso”, declarou Luciano Cabral, presidente da CBDU

Ele ainda destacou que a edição deste ano contará com mais estrutura graças ao apoio dado pelo GDF e do Governo Federal.

“Receber milhares de atletas aqui na edição do ano passado teve um significado muito grande para nós, porque marcou a reabertura da nossa cidade para o recebimento de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais”, relembrou Giselle Ferreira, secretária de Esporte e Lazer do DF.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, reforçou a hospitalidade do Distrito Federal para receber os jogos no segundo semestre deste ano.

“Vamos receber os atletas de braços abertos e com muito entusiasmo. É um orgulho para o DF sediar mais uma edição do JUBs pelo segundo ano consecutivo. Temos uma população que gosta e vibra com esportes e mostrou isso no ano passado”, afirmou Ibaneis.

No ano passado cerca de 3,5 mil atletas competiram em 26 modalidades. O evento gerou cerca de 500 empregos temporários e movimentou cerca de R$ 12 milhões na economia local, segundo informações da CBDU.