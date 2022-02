Jornalista, demitida pela Globo após 26 anos, expõe emissora e detona: “Fui esquecida”

A filial da emissora Globo, a TV Tribuna, acabou demitindo a jornalista Vanessa Faro. Em suma, a formada, que trabalhada na Baixada Santista e Vale do Ribeira, foi simplesmente mandada embora após 26 anos.

Sendo assim, ela fez questão de demonstrar sua insatisfação com o canal da Globo. Nesta terça-feira (01), a apresentadora expôs os bastidores. Além disso, ela falou que a emissora a esqueceu.

Sendo assim, por meio do Instagram, a jornalista falou tudo. “30 anos de TV Tribuna. Homenagearam meu incrível marido, que merece todas as homenagens. Pena que não me chamaram pra estar lá nesse momento. Praticamente 26 anos de TV e já fui esquecida”.

Mas não para por aí! A apresentadora da Globo fez mais revelações. “Ele vai pedir pra eu apagar esse post, mas cansei de ficar calada. Fui mandada embora sim! Não foi porque eu quis”.

“Nem um obrigada. Nem uma placa agradecendo. Nada! Somos como grãos de areia que o vento leva. Fica a lição”, escreveu Vanessa.

Por fim, Vanessa Faro não poupou elogios irônicos a filial da Globo. “Parabéns para quem ajudou a construir essa empresa. Parabéns aos que não mais fazem parte dela, mas que sempre estiveram presentes em coração”.

“Nessa vida não somos nada. Portanto temos que ser fod* pra nós mesmos. Muito triste mesmo de não estar lá pra ver meu Edu. Por isso o meu desabafo. Foi a gota d’água”, completou.

