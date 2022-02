Jovem é condenado pelo ‘tribunal do crime’ e acaba degolado no interior do Acre

O jovem Wemerson Ferreira Nascimento, de 18 anos, foi encontrado degolado em uma cova rosa, na tarde desta segunda-feira (31), em terra indígena na zona rural de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Wemerson era integrante de uma facção criminosa na qual teria uma dívida alta em drogas. A vítima foi sequestrada e levada pela própria facção a uma área rural da cidade, amarrada, brutalmente torturado e depois degolada pelos bandidos.

A morte aconteceu na madrugada da segunda-feira, após ele ser submetido ao “tribunal do crime”, onde foi julgado, condenado e executado. O corpo foi encontrado no final do mesmo dia e foi removido do local e encaminhado para os procedimentos de praxe.

Ainda segundo a polícia, todos os criminosos foram identificados, mas ainda não foram presos, várias diligências estão sendo realizadas para a capturar os acusados.