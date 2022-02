Justiça do AC sobe para R$ 1,7 mil valor de pensão para mãe de Johnliane de Souza: ‘nunca me deram nada’

“Ainda vão recorrer, não sei como vai ficar, já era para estarem me ajudando há muito tempo porque não tenho emprego. Nunca me deram nada, não me pagaram nenhum real. Tive que mudar minha vida toda, me mudar, comprar outro lugar porque não aguentei morar na casa. Só quero o que é meu de direito”, desabafou.

Contudo, segundo Raimunda de Paiva, o valor nunca foi pago porque as defesas dos motoristas entraram com recursos.

Em setembro de 2021, a 4ª Vara Cíve l de Rio B ranco atendeu um pedido de pensão emergencial e estabeleceu que o valor fosse pago até o julgamento do mérito do processo. Os motoristas tinham 10 dias para cumprir a decisão judicial sob o pagamento de multa diária de R$ 500.

