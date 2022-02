Durante uma entrevista ao podcast Novela das 9, Larissa Manoela contou sobre a sua chegada na Globo. “Eu recebo essa fase como algo que já tinha desejo e que finalmente é real: eu cheguei, eu consegui! Mas desejo cada dia mais poder aprender com tudo isso, evoluir… Existe uma Larissa se conhecendo como atriz e pessoa, querendo sempre ser melhor a cada dia e conquistar meu espaço”, disse.

Ao longo da conversa, a atriz revelou que Silvio Santos sabia que ela iria um dia parar na TV Globo. “Ele sempre foi uma pessoa muito divertida, mas eu nunca tive um momento pessoal fora do camarim. Meus momentos com ele sempre foram muito incríveis. Ele sempre brincou comentando comigo que eu iria pra Globo, que ele não conseguiria me segurar por tanto tempo no SBT”, declarou.