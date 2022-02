Larissa revela que já rolou racismo no BBB 22 e deixa brothers aflitos

Arthur ficou preocupado com os vídeos que Maíra Cardi tem feito o detonando sobre ele comer pão. “Você está bem querido lá fora”, destacou Larissa, para felicidade do brother.

As quatro sisters conversavam no banheiro, e então Eslovênia afirmou que iria votar em Natália. Logo, elas perceberam que a manicure também estava no local e então começaram a rir da situação. “Dá para ouvir tudo aqui nessas paredes”, diz Maria.

Larissa tem se destacado logo na primeira hora que entrou na Casa de Vidro com Gustavo no Big Brother Brasil 22 (Globo). É ela quem tem dado mais dicas aos participantes sobre como o público tem visto o reality e também sobre algumas polêmicas que estão rolando.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!