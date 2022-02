Lei que altera idade máxima para concurso no Acre é votada nesta terça; edital dos Bombeiros pode ser retificado

Será votado nesta terça-feira (8) o projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pelo governador Gladson Cameli (PP) que altera a idade máxima para ingresso no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no Estado do Acre, que passa de 30 para 32 anos.

O Projeto será votado pelos deputados e, se aprovado, o edital para o Corpo de Bombeiros Militar, lançado em janeiro com 153 vagas e que teve as inscrições encerradas na segunda (7), deve ser retificado.

Sobre o PL

O projeto havia sido apresentado pelo deputado Jenilson Leite (PSB), propondo o aumento de idade máxima para 35 anos, mas não chegou a ser votado pois o líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), pediu vistas. A proposta de que o PL fosse apresentada como projeto do Executivo partiu do próprio deputado autor do PL, assim que o edital do Corpo de Bombeiros foi lançado.

Deputado Pedro Longo, líder do Governo na Aleac, pediu que os deputados aprovem o projeto, pois hoje é o prazo máximo para que o edital dos Bombeiros seja retificado.