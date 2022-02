Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo prega harmonia no parlamento: “Diálogo e democracia”

O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Pedro Longo (PV) usou sua fala para registrar a importância da harmônia entre todos os deputados, seja de situação, oposição ou independentes.

“É essa casa que aprova as principais demandas de todos os poderes. Tivemos ao final do ano passado a aprovação da lei orçamentária com recomposição dos poderes que vinham congelados há 3 anos, mesmo neste contexto de dificuldade imposto pela pandemia. Isso foi uma sinalização de que nós queremos que os poderes tenham seus recursos e condições de trabalho”, afirmou Longo.

Deputado disse que acredita que este será um ano ainda mais produtivo que o ano de 2021, quando “batemos recordes de legislações aprovadas”, frisou, dizendo que o formato virtual não afeta a produtividade do parlamento.

O deputado disse ainda defender o diálogo e a democracia entre os colegas e os poderes que compõem o Estado.