Luana Piovani revela o real motivo de ter terminado com Pedro Scooby

Luana Piovani contou pela primeira vez o real motivo de ter acabado o seu casamento com o surfista Pedro Scooby, que está no BBB 2022. Em entrevista ao canal do YouTube do ator Theo Cochrane, a atriz contou como era a relação com o brother.

“A gente tem uma relação muito boa, mas ele deixa a desejar muito no comprometimento. É fato. Foi por isso que me separei”, disse Luana, que afirmou esse ser o motivo dela expor certas situações pessoais nas redes sociais.

“Eu falo porque eu posso, porque me dá vontade e porque resolve. É só passar [ele] uma vergonha que funciona”, comentou Piovani, mostrando bom humor ao explicar a situação.

Luana desabafa sobre os filhos Bem, Dom e Liz para deixar Scooby mais responsável com eles. “Eu cheguei aqui e foi um balde que virou com sete problemas, reclamações. E se eu ligar pra ele, vai falar: ‘pô, foi mal, pô, desculpa’. Surfista, sabe?”, justificou a famosa.

Luana Piovani revela que não assiste Pedro Scooby no BBB 2022

Recentemente, a atriz contou para os fãs que ela e os filhos não assistem ao pai no reality da Globo. “Eu torço por ele, que ganhe, fiquei rico e dê cada vez mais possibilidades para os filhos. Que Deus ajude e guarde e ele vá criando mais juízo, mais responsabilidade. Eu sou otimismo, acredito que vai melhorar”, afirmou a artista.