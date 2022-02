Lula: Não posso enriquecer o acionista da Petrobras e empobrecer a dona de casa

O pré-candidato do PT à Presidência da República nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar o preço dos combustíveis e política de dividendos da Petrobras, em entrevista a uma rádio do Paraná na manhã desta quinta-feira.

“Nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro, mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comprar um quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina”, disse o presidente à rádio, reproduzido em sua conta oficial no Twitter.

No final de janeiro, Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto ao Planalto no pleito deste ano, já havia feito as mesmas críticas, quando defendeu o fortalecimento da petrolífera e a ampliação dos investimentos nas refinarias. Na ocasião, Lula afirmou: “Prepare-se porque se a gente voltar a presidir, com todo respeito que eu tenho aos acionistas, a minha preocupação não é com acionista de Nova York, é com o povo brasileiro”, afirmou. “Se o Brasil é autossuficiente [em petróleo], o custo do petróleo não tem por que estar ligado ao preço internacional para o consumidor brasileiro.”

